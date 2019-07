Am 5. Juli feiert Ansgar Brinkmann seinen 50. Geburtstag. Im Video oben gibt der exzentrische frühere Bundesliga-Profi von Mainz, Eintracht Frankfurt und dem FC Kärnten Einblicke in seine finanzielle Situation, und sorgt sich zugleich um die Entwicklung im Weltfußball. Aber auch seine Erlebnisse mit seinem ehemaligen Mitspieler Jürgen Klopp, jetzt Teammanager von Champions-League-Sieger FC Liverpool, kommen in seinem Buch „Die Straße holt sich den Fußball zurück“ nicht zu kurz.