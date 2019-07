Nicht dabei sein wird bei Archie Harrisons Taufe am Samstag jedenfalls Queen Elizabeth. Die Monarchin verbringt das Wochenende mit Prinz Philip auf ihrem Landsitz in Sandringham. Wie jetzt zudem herauskam, hatten Harry und Meghan ursprünglich sogar einen anderen Termin anberaumt, nämlich Freitag, den 5. Juli. An diesem Tag hätte aber neben der Queen auch Prinz Charles keine Zeit gehabt. Aktuell ist der Thronfolger nämlich noch in Wales, um dort das 50-jährige Jubiläum seines Titels Prince of Wales zu feiern. Nach reiflicher Überlegung seien die Herzogin und der Herzog von Sussex zu dem Entschluss gekommen, wenigstens Archies Opa mit dem Termin entgegenzukommen.