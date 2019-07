Der Salzburger Electric Love Resident DJ zeichnet sich für die Electric Love Anthems der letzten Jahre Electric Love, The Moment, Keys to the Kingdom, Enough und Believe In Me verantwortlich. Für Aufsehen sorgte Felice als er das Electric Love Festival in den vergangenen Jahren mit Chor und Orchester mit bekannten Songs der erfolgreichsten Musiker auf der Mainstage eröffnete.