Sie wollte gerade einen Erlagschein aufgeben, als Ehrentraud Rochowansky (69) am Montag von einem Auto durch die Eingangstür ihrer Bank in Klagenfurt katapultiert wurde. Sie hat wie durch ein Wunder überlebt. Wie berichtet, hatte ein Lenker den Rück- mit dem Vorwärtsgäng verwechselt und war in die Bank gekracht.