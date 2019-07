Knapp eine Woche nach der Auslosung der Gruppen bei der Handball-EM 2020 steht nun auch der Spielplan fest. Österreich trifft zuerst am 10. Jänner auf Tschechien, als nächster Gegner in der Gruppe B wartet am 12. Jänner die Ukraine. Zum Abschluss der Gruppenphase geht es am 14. Jänner gegen Nordmazedonien. Alle drei Spiele finden in der Wiener Stadthalle statt, Anwurf ist jeweils um 18.15 Uhr.