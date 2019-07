Für alle Fans der 1950er-Jahre ist „Rollin Dudes“ ein absoluter Muss-Termin! Dieses schon legendäre Festival wird auch bei seiner achten Auflage laut, heiß und sexy! Am 12. und 13. Juli versammelt sich die Rock ’n’ Roll-Community an der B69 im „Route69“ in Leutschach. Die hottesten US-Cars und -Bikes warten darauf, bestaunt zu werden und dutzende Live-Bands und DJs sorgen für den passenden Sound. Tickets sichern unter: www.rollindudes.com oder unter www.facebook.com/rollindudes.