NGO-Schiff rettet 54 Migranten in libyschen Gewässern

Zuvor war bekannt geworden, dass das Beobachtungsschiff Alex der italienischen Hilfsorganisation Mediterranea am Donnerstag 54 Migranten in libyschen Gewässern gerettet hat. An Bord befanden sich auch vier Kinder und drei schwangere Frauen, twitterte die Hilfsorganisation.