Ein Zwölfjähriger ist am Donnerstagvormittag in Volders mit seinem Rad gestürzt, weil sich beide Räder aus der Achsverankerung gelöst haben. Laut Tiroler Polizei war der Bub gegen 11.15 Uhr in der Klosterstraße unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Die Exekutive vermutet, dass ein Täter die Schnellspanner am Fahrrad gelöst hat.