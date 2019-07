Letzter Weg

Die Betroffenheit in Pischelsdorf und Mauerkirchen über den tragischen Unfall ist riesig. „Unsere Gedanken sind bei den Eltern“, sagt Mauerkirchens Bürgermeister Horst Gerner, in dessen Gemeinde die junge Familie zu Ostern zugezogen war. Pfarrer Leon Sireisky hat Helena getauft, kennt die Familie gut. Er wird das Kind - es ist das einzige des jungen Paares - auch in Pischelsdorf auf seinem letzten Weg begleiten, der Familie in diesen schweren Stunden beistehen.