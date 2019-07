Mit „Smoke On The Water“ als Rockhymne haben sich „Deep Purple“ sogar bis ins katholische Liederbuch gespielt. Sie wurden zur Legende. Doch auch in ihrer 50-jährigen Karriere gab es Umbesetzungen. Als Jon Lord 2012 verstarb, trat ein ebenso grandioser Organist sein würdiges Erbe an, und zwar Don Airey.