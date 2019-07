Für die ÖVP replizierte Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler. „Wenn man Ihnen so zuhört, Herr Sint, müsste man sofort die Koffer packen und aus Tirol auswandern“, sah Geisler ein „ständiges Schlechtreden“. Umfragen würden aber zeigen, dass die Landesregierung höchst anerkannt in der Bevölkerung sei - „während sie als Kleinstgruppierung um das politische Überleben kämpfen“. Tirol unternehme viel - gerade in den Bereichen Verkehr und Umwelt bzw. Energie, verwies Geisler etwa auf die Energie- und Wasserstoff-Strategie des Landes mit dem Ziel des Erreichens der Energieautonomie 2050.