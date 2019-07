Erstmals bei Ford: Elektronisch geregeltes Sperrdiff

Die Lenkung ist ein Ausbund an Gefühl, Präzision und Verbindlichkeit. Das Lenkgefühl übertrifft auch das von manchen deutlich teureren, deutlich stärkeren Sportwagen. Die Lenkkraft ist bereits um die Mittellage relativ hoch, bleibt aber dann konstant. Und das Beste: Auch bei beherztem Tritt aufs Gas aus Kurven heraus halten sich Antriebseinflüsse in der Lenkung in engen Grenzen. Um das zu erreichen, treibt Ford einigen Aufwand: An der Vorderachse kommt ein elektronisch geregeltes Sperrdifferenzial zum Einsatz, das (wie beim Allradantrieb im leider ausgelaufenen Focus RS) mit zwei Kupplungen arbeitet und bereits reagieren kann, BEVOR Schlupf entsteht. So kann man sehr früh aufs Gas, der Wagen zieht sich herrlich aus der Kurve. Zusätzlich schickt die Elektronik zusätzliches Drehmoment in die Lenkung, um Antriebseinflüsse wirksam zu unterbinden.