1000 Wohnungen in Innsbruck geplant

Mit einem Bauvolumen von fast 120 Millionen zählt die NHT aber auch 2018 zu den größten gemeinnützigen Bauträgern Österreichs. Nur 0,6 Prozent (in Zahlen 110) Wohneinheiten stehen leer. Zu den insgesamt 18.911 Wohnungen, die die NHT derzeit verwaltet, sollen in den nächsten Jahren zusätzlich über 1000 in Innsbruck entstehen. Geschäftsführer Markus Pollo plant außerdem für die Zukunft: „Ein nächster Schwerpunkt ist Wohnen für junge Menschen in Rum und Innsbruck. Derzeit führen wir Bedarfserhebungen durch.“