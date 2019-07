Rössler will unter anderem eine ökosoziale Steuerreform, den Ausstieg aus Ölheizungen, den öffentlichen Verkehr fördern und das Tempo für Autos drosseln – 80 km/h würden sich wie 28 Tage Totalsperre der Autobahn auswirken. In Salzburg schlägt sie eine flächendeckende Kurzparkzone in der Stadt vor, um Pendler zum Umsteigen auf die Öffis zu animieren.