Insgesamt 26 Männer hatten sich für die Geschäftsführung der Salzburger Regionalstadtbahn Planungsgesellschaft beworben. Am Donnerstag einigten sich die Gesellschafter – Land, Stadt und Salzburg AG – auf Stefan Knittel. Der 50-jährige Diplomingenieur aus Salzburg ist ein absoluter U-Bahn-Profi. So arbeitete er in New York, London und Thessaloniki, plante die Citybahn in Stockholm und für die Firma Doppelmayr Cable Cars – unter anderem in Mexico City.