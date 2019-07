In den nächsten Jahren müssen einige kleine Volksschulen zusperren. Derzeit haben wir 46 Schulen mit weniger als 20 Kindern. Die Entwicklung seit 2000 ist eindeutig: Damals hatten wir fast 9300 Erstklassler, heuer im Herbst sind es keine 7600. Die Zahl der Schulen ist von 403 auf 355 gesunken. Ohne Nachwuchs können wir keine Schule erhalten. Dennoch hat Tirol im Vergleich zu anderen Bundesländern die Bedingungen so gestaltet, dass mehr Standorte als anderswo bleiben. Der Rechnungshof wird uns wieder rügen. Das nehmen wir in Kauf.