Belegschaft aufgestockt

Vor allem die Ausstattung von Ganztagesschulen treibt die Nachfrage beim Betrieb aus dem Traunviertel. „Das geht von Komplettausstattungen bis hin zu Einrichtungen von einzelnen Fachräumen. Es sind viele kleine Projekte in Österreich und in Deutschland, die wir haben“, sagt Wiener. Um die Aufträge allesamt in den Sommerferien, in denen der Schulbetrieb nicht beeinträchtigt wird, abwickeln zu können, steht die Belegschaft unter Hochdruck. Zum Stammteam von 155 Beschäftigten kommen zwischen Juli und September noch einmal 90 Ferialmitarbeiter dazu. „Wir wachsen so monatlich auf fast 200“, sagt Wiener.