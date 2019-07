Start ist beim Parkplatz bei der Mautstelle am Eingang zu den Karwendeltälern. Von hier treten wir auf der Mautstraße bis zur Gernalm in die Pedale. Alternativ kommt man mit dem Auto dorthin. Nach wenigen Metern bei der Weggabelung geradeaus, später links an der Pletzachalm vorbei und stets dem Asphaltweg folgen. Die Mautstraße verläuft nur äußerst mäßig ansteigend, man hat noch ausreichend Kraft, sobald bei der Gernalm der Zustieg zu Fuß zur Plumsjochhütte beginnt.