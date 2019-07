Insgesamt schließen vier Volksschulen

Vent und Holdernach sind zwei von vier Tiroler Volksschulen, die im Herbst nicht mehr aufsperren. Auch in Neder (Neustift) und Jenbach wird ein Standort zugesperrt. Aber ohne Abschiedsschmerz! Grund ist nicht Schülermangel, sondern neue und moderne Schulzentren. In den kommenden Jahren wird es aber weitere Mini-Volksschulen treffen. Der Landtag hat am Mittwoch die Kriterien für den Erhalt von Kleinschulen beschlossen. 10 Kinder müssen sein. Doch auch mit weniger geht es unter Umständen. So will man verhindern, dass Dörfer ganz aussterben.