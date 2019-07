Wendy Night plant nackte Show im Champagnerglas

Wer, wenn nicht Wendy Night, ist besser geeignet, um am Tag der Nacktheit ohne Kleidung im Champagnerglas zu baden? Richtig: Niemand. Deshalb tut die Entertainerin dies auch und lädt am 14. Juli ab 18.30 Uhr ins „Nackerbatzldorf“ in der Wiener Lobau. Zur Begrüßung gibt es Welcome Drinks (nicht aus dem Champagnerglas, in dem sie nackt badet) und eine Ansprache des Bürgermeisters des Dorfes. Gäste dürfen bekleidet kommen - aber natürlich auch nackt.