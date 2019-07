Die Polizei nahm zwei Syrer (16 und 25) als Tatverdächtige fest. Sie sitzen in Haft. Die beiden Männer raubten laut Ermittlungen in der Nacht auf den 30. Juni in Rattenberg einen 39-Jährigen aus. Kurz nach Mitternacht stellten sie sich dem Opfer in den Weg. Sie stießen den Einheimischen zu Boden und raubten ihm seine Geldtasche. Dann schwangen sich die Täter auf Fahrräder und flüchteten.