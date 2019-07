Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat in der letzten Nationalratssitzung vor der großen Sommerpause am Mittwoch mit einem Ausraster für Diskussionen gesorgt. Grund dafür war eine Rede von SPÖ-Mandatar Jörg Leichtfried, wonach es sich die Reichen in Österreich mit „bestechlichen Parteien“ richten würden. Sobotka schrie darauf wütend in Richtung Leichtfried: „Nimm das zurück! Bestechlichkeit ist ein Strafdelikt.“ Wenig später nahm der SPÖ-Politiker den Vorwurf der Bestechlichkeit auch tatsächlich zurück.