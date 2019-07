Ohne die Unterstützung dieser Firmen wären die Aussichten auf Erfolg deutlich geringer: „Ein reines Facebook-Projekt hätte keinerlei Chancen gehabt“, ist Fabian Schär, Professor und Geschäftsleiter am Center for Innovative Finance der Universität Basel, überzeugt. Ein großes Fragezeichen setzt der Blockchain-Experte aber hinter die Ertragsquellen. Denn die Gebühren für Zahlungen sollen laut Facebook verschwindend klein sein. Den „Business Case“ sieht Schär eher in der Verwertung von Zahlungsdaten und im Zinsgeschäft.