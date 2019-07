Mädchen rief selbst die Rettung

Von dort rief die 16-Jährige die Rettung an, die sie mit schweren Beinverletzungen in ein Spital transportierte. Gegen den Vater wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Der Vorfall wurde auch an das Jugendamt gemeldet.