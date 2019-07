Kubanische Originaltemperaturen

Es folgt eine Ladung Austropop pur beim Auftritt von Legende Wolfgang Ambros mit Wir4 am 11. Juli, während sich Monika Ballwein & Co. gleich zweimal hintereinander (5. und 6. August) auf die Spuren unserer italienischen Nachbarn begeben („Die italienische Nacht mit Insieme“). Christof Spörk macht auch Urlaub, aber weiter weg: „Kuba“ heißt sein Musikkabarett, das er momentan oft bei „kubanischen Originialtemperaturen“ aufführen muss. Bei seinem Auftritt am 21. August im Rosengarten geht aber hoffentlich ein laues Lüfterl