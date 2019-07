In Sachen Bebauung, der in der Wachstumsregion auch besonderes Augenmerk geschenkt wird, will man auf einen „verbindlichen Leitfaden für die ökologische Stadtplanung“ setzen. Kurzfristiges Ziel: „Bis 2024 sollen Gebäude und Fahrzeuge im Besitz der Stadtgemeinde nicht mehr CO2 erzeugen, als wir kompensieren“, so Eisenschenk. Aufforstung und Humusaufbau sollen den CO2-Ausstoß ausgleichen, mit dem Ankauf von Zertifikaten, die Projekte in Afrika und Südamerika unterstützen, will man auch international einen Teil beitragen.