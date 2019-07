Mit seinem Motorrad krachte ein Biker in Eisenstadt gegen einen Pkw, kam zu Sturz und blieb blutüberströmt auf der Fahrbahn liegen. Notarzt und Sanitäter kümmerten sich um den Mann - Spital! Ebenfalls in Eisenstadt kollidierten ein Moped und ein Auto bei einem Kreisverkehr in Richtung Siegendorf. Der Mofa-Lenker kam mit leichten Verletzungen davon.