Badanzüge, Bikinis, Monokinis? Das ist eindeutig nichts für diese Promi-Beautys. Der Urlaubsplan bei ihnen scheint nämlich zu sein, streifenfrei braun zu werden. Und so rekeln sich Emily Ratajkowski, Nina Agdal und Co. in der schönsten Zeit des Jahres am liebsten als nackte Nixen am Strand oder im Pool.