Riesige Rauch-und Aschewolken, Steine, die vom Himmel fielen und heiße Lava - das dürfte in etwa das Bild gewesen sein, das sich den Touristen am Mittwoch auf der Insel Stromboli geboten hatte, nachdem der gleichnamige Vulkan ausgebrochen war. Der örtliche Priester beschrieb die Szenerie kurz und knapp: „Es war, als wäre man in der Hölle, weil Feuerregen vom Himmel fiel.“