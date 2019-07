Erst am Mittwoch war die Polizei mit dem Fall an die Öffentlichkeit gegangen. Und ausgerechnet an diesem Tag verstarb das 48 Jahre alte Raubopfer. Der Mann war laut Informationen der Exekutive einen Tag nach dem Überfall in seiner Wohnung in Wien-Liesing ins Krankenhaus eingeliefert worden. „Er war körperlich schwer mitgenommen“, berichtet Polizeisprecherin Irina Steirer gegenüber krone.at.