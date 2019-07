Morgen ist es wieder soweit und in der Grazer Stadthalle findet das Aufnahmeverfahren für die Studien Humanmedizin und Zahnmedizin an der Medizinischen Universität Graz statt. 1.216 Männer und 1.868 Frauen haben sich registriert und sind berechtigt, am morgigen Aufnahmeverfahren für einen der 360 Studienplätze an der Med Uni Graz teilzunehmen.