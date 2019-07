14 zum teil hochrangige Marineangehörige sterben bei einem Brand an Bord eines U-Bootes. Der Vorfall wird erst einen Tag später bekannt gemacht, doch der Kreml stuft einen Teil der Erkenntnisse als Staatsgeheimnis ein. „Sie fallen in die Kategorie absolut geheimer Daten“, erklärte Regierungssprecher Dmitri Peskow am Mittwoch. Um welches Tiefsee-U-Boot es sich handelt, das nun so schnell wie möglich wieder repariert und einsatzbereit gemacht werden soll, ist ebenfalls unbekannt. In russischen Medien geht man allerdings davon aus, dass es sich um das atombetriebene AS-12 Loscharik handelt, welches laut Experten über eine Technologie verfügt, mit welcher man Internet-Tiefseekabel manipulieren könnte.