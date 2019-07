Das ist Jean-Claude Juncker wie man ihn kennt: Bestens gelaunt, ein Lächeln im Gesicht stets zum Körperkontakt und einem Küsschen bereit: Sein jüngstes Opfer ist seine wahrscheinliche Nachfolgerin, die als EU-Kommissionsvorsitzende nominierte deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Die CDU-Politikerin traf am Donnerstagvormittag in Brüssel auf den Luxemburger und musste am eigenen Leib erfahren, was es heißt, von Juncker abgeschmust zu werden.