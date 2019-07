World Naked Bike Ride: Das Event für Freizügige

#Zieh dich aus, wenn du dich traust

Natürlich ist niemand gezwungen, alle Hüllen fallen zu lassen. Das Motto lautet: „Bare as you dare“. So nackt, wie du dich traust. In Graz findet das Nackt-Radel-Event jeden letzten Freitag im Juni statt. Auch in Wien ging der World Naked Bike Ride im Juni über die Bühne. Die zentralen Punkte in diesem Jahr lauteten: Protest gegen die tödlichen Folgen von Abgasen und Autoverkehr, selbstbewusst Botschaften für eine menschenfreundliche Verkehrspolitik vorzutragen und der motorisiert-prüden Gesellschaft Lebensfreude und alternative Fortbewegung offensiv unter die Nase zu reiben.