Die Beschaffenheit des idealen Sattels hängt von der Anatomie der Person ab, die darauf sitzt. Generell gilt: Je aufrechter die Fahrposition, desto breiter sollte der Sattel sein. Eine entscheidende Rolle spielen dabei auch die Sitzbeinhöcker - also die Knochenpartien an der Unterseite des Beckens, die beim Sitzen den Großteil der Stützarbeit verrichten. Diese liegen bei Frauen weiter auseinander als bei Männern. Früher gab es daher auch eine Unterteilung in Herren- und Damensättel, wobei diese Trennung heutzutage nicht mehr allzu relevant ist.