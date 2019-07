Die Auswirkungen von Pool- oder Salzwasser auf die Smartphones seien nicht ausreichend getestet worden, heißt es in der Klage. Samsung impliziere mit der Werbung, dass die Galaxy-Handys für den Gebrauch in jeder Art von Wasser geeignet seien, erläuterte der ACCC-Vorsitzende Rod Sims am Donnerstag. „Das ist aber nicht der Fall.“ Samsung drohen nun Bußgelder von mehreren Millionen Dollar. Der weltgrößte Smartphone-Hersteller wies die Vorwürfe zurück.