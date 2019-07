Aufwändige Rechenprozesse

Wer Bitcoins errechnet, muss dafür sogenannte Hashes - lange Ketten aus Zahlen und Buchstaben - produzieren, die auf Basis neuer Transaktionen in der im Hintergrund der Digitalwährung laufenden dezentralen Blockchain-Datenbank, den neuesten Einträgen in der Blockchain, und einer zufälligen Zahl errechnet werden. Kommt am Ende ein Hash mit einer vorgegebenen Zahl von Nullen am Anfang heraus, ist ein neuer Bitcoin entstanden.