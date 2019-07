Vergangene Nacht war ein 20-jähriger Autolenker mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Kuchler See unterwegs. Dabei kam er von der Straße ab, touchierte Verkehrseinrichtungen und einen Baum und kam auf einem Parkplatz zum Stehen. Der Lenker und seine 18 und 19-jährigen Mitfahrer wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und mussten mit der Rettung in das Unfallkrankenhaus nach Salzburg gebracht werden. Ein beim 20-Jährigen durchgeführter Alkomattest ergab einen Messwert von 1,24 Promille. Am Auto entstand ein Totalschaden.