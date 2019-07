Nach dem Doping-Skandal bei der Heim-WM in Seefeld lagert der Österreichische Skiverband (ÖSV) seine Langlauf-Sparte in einen eigenen Verein aus. Wie der ORF in „Sport Aktuell“ am Mittwoch berichtete, soll diesem vom ÖSV finanzierten Verein Alois Stadlober als ehrenamtlicher Obmann vorstehen. Zweck ist einerseits die Förderung des Nachwuchs sowie einer Weltcup-Gruppe um Teresa Stadlober.