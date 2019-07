Bei der Oberbürgermeisterwahl in der sächsischen Stadt Görlitz verärgerte die AfD im Juni nicht nur einen polnischen Fotografen, sondern auch die Online-Partnervermittlung Parship. Ein dunkelhaariges Model des Stockfotografen Jerzy Krol in Kombination mit dem Slogan „Alle 10 Minuten verliebt sich ein Sachse in die AfD“ - und der Wirbel war perfekt.