Im August wird in Bad Eisenkappel und Umgebung unter der Regie von Daniel Prochaska gedreht. Tageweise werden dafür noch Komparsen gesucht. Wer einmal in die Arbeit am Filmset hineinschnuppern möchte - es gibt auch eine Aufwandsentschädigung -, kommt am Freitag, 12. Juli (11 bis 19 Uhr) ins Gasthaus Podobnik in Bad Eisenkappel. Anmeldung und besondere Vorbereitung sind nicht notwendig. Wer für das Casting keine Zeit hat, kann sich auch mit Namen, Geburtsdatum, Telefonnummer, Portrait- und Ganzkörperfoto bewerben unter komposch.annabell@gmx.at