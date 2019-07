Das Problem der „Großwurstkonformität“

Dadurch entstehe eine Abhängigkeit vom Spender. Der „Großwurstspender“ sei sich darüber natürlich im Klaren, so Pilz, der in diesem Zusammenhang „pinke Dackel“ als Empfänger nannte. Der Spender sei dadurch in der Lage zu sagen: „Nächstes Jahr gibt‘s unter bestimmten Umständen keine Wurst mehr, also verhalte dich ,großwurstkonform‘.“ Und genau diese „Großwurstkonformität“ sei das NEOS-Problem. An dieser Stelle bewiesen auch die NEOS-Abgeordneten Humor, denn selbst einige pinke Mandatare mussten schmunzeln.