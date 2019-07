Der 19-Jährige, der wegen eines „geringen Eigentumsdelikt“ in Untersuchungshaft saß, hatte sich eine Verletzung an der Hand zugezogen, die am Mittwoch im Spital behandelt wurde. Als der Häftling gegen Mittag wieder abgeholt werden sollte, rannte der 19-Jährige davon. Eine Alarmfahndung wurde nach rund zwei Stunden Suche ergebnislos abgebrochen.