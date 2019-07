Es war in Minute 121, im Halbfinal-Kracher der Frauen-WM. Es steht 1:0 für Europameister Holland, als plötzlich Kosovare Asllani nach einem Luftduell mit Dominique Bloodworth zu Boden ging. Es war der Kopfball, der sie an der Schläfe getroffen hat und knallhart ausgeknockt hat. Was erst harmlos aussah, entwickelt sich zu einem Drama. Denn sie wirkte kurz bewusstlos, konnte nicht mehr aufstehen.