Was geschah Augenblicke vor dem verheerenden Zugunfall, der am Mittwochnachmittag einem Ehepaar im Alter von 29 und 32 Jahren in einem Auto das Leben kostete? Der Pkw war, wie berichtet, auf einem Bahnübergang von einem Güterzug erfasst worden, hatte sich, nachdem er bereits vor den Gleisen zum Stillstand gekommen war, plötzlich erneut in Bewegung gesetzt - nur Sekunden vor dem eintreffenden Zug. Ein technischer Defekt, oder womöglich gar Absicht? „Das wird wohl niemals geklärt werden können“, so Polizeisprecher Fritz Grundnig gegenüber krone.at.