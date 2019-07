Rücktritt kein Thema

29 Titel hat der Superstar mit Barcelona gewonnen, mit Argentinien steht weiter nur der Olympiasieg 2008 zu Buche.Von einem Rücktritt aus dem Nationalteam will der fünffache Weltfußballer diesmal nichts wissen: „Ich bin guter Dinge, am Horizont zeichnet sich etwas Neues ab.“ Die nächste Titel-Chance bietet sich bereits 2020 - wenn die Copa América in Argentinien und Kolumbien steigen wird.