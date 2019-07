Mit dem Kampf mit ihrem Gewicht geht Demi Lovato seit langer Zeit ganz offen um und machte nie ein Geheimnis daraus, dass sie an einer Essstörung gelitten hatte. Erst im März machte die Ex-Disney-Beauty ihre Wut auf eine eine Schlagzeile, die sich mit ihrem kurvigeren Körper beschäftigte, öffentlich und erklärte, sie sei mehr als nur ihr Gewicht. „Anders als in der Vergangenheit lasse ich mich nicht anstacheln, ich bin nicht ärgerlich, dass jemand eine Schlagzeile über meine ,rundere Figur‘ geschrieben hat“, schrieb Lovato auf Instagram. „Ich bin ärgerlich, dass Leute denken, es sei okay, Schlagzeilen über die Körperform von Menschen zu verfassen.“