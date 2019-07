Adi Hütter macht sich keine Illusionen. „Ich habe mich in der Pause an tolle Momente erinnert, die ich nie vergessen werde“, sagte der braun gebrannte Trainer von Eintracht Frankfurt beim Trainingsauftakt des Europa-League-Halbfinalisten am Mittwoch: „Aber was vergangene Saison war, interessiert jetzt schon niemanden mehr.“