Ein skurriles Gerichtsverfahren, das in den USA hohe Wellen geschlagen hat, ist nun eingestellt worden. „In diesem traurigen Fall gibt es keine Gewinner, nur Verlierer“, erklärte Staatsanwältin Lynniece Washington am Mittwoch im US-Staat Alabama zum Fall Marshae Jones. Darin ging es um eine 27-jährige Frau, der bei einem Streit im vergangenen Dezember fünf Mal in den Bauch geschossen worden war. Jones verlor später ihr ungeborenes Kind. Das Verfahren gegen die Schützin wurde später eingestellt - stattdessen leitete die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen Jones ein. Der Grund: Sie soll den Streit angezettelt und weiter angeheizt haben.