Chartstürmerin Ina Regen hat es nach dem flotten Feuerwerk natürlich schwer mit ihren sanften Balladen „Wie a Kind“ und „Paris“ zu reüssieren, das erst 20-jährige Küken Mathea atmet vor dem größten Auftritt seiner noch kurzen Karriere ordentlich durch und gibt mit dem Ö3-Hit „2x“ eine mehr als gelungene Talentprobe ab. Problem - ihr fehlt es als einziger Künstlerin des Abends am Dialekt, wodurch sie deutlich aus dem Rahmen fällt. Fast handzahm geben sich die derzeit erfolgreichsten „Jung-Austro-Popper“ Seiler und Speer, denen als einzige Künstler sogar drei Songs eingeräumt werden. Mit „I kenn di von wo“, „Alla bin“ und „Soits lebn“ setzt man bewusst auf die ruhige Note und agiert zuweilen etwas hüftsteif. Der Mann, der Austropop erst überhaupt als solchen definiert hat, kommt ganz zum Schluss. Wolfgang Ambros muss sich beim Gang auf die Bühne am Stock stützen und verplappert sich bei der Dankesrede, bevor er dann auch noch Textzeilen zu „Langsam wochs ma zam“ vergisst. Spätestens beim kultigen „Zentralfriedhof“ öffnet er aber die Herzen aller Anwesenden, bevor die gesamte Schar sich zum Beatles-Klassiker „All You Need Is Love“ noch einmal auf der Bühne versammelt. Wie sehr die Zeiten vergangen sind, merkt man nicht zuletzt daran, dass Schiffkowitz gerne „aufs Rennbahn-Express-Titelblatt“ möchte, während Mathea ihre „Tinder-Matches“ checkt. Doch die Conclusio des Abends ist sowieso eine andere: Der Austropop ist so fit und vital wie schon lange nicht mehr - und hat den Übergang von alt auf jung mit einer ungemeinen Souveränität geschafft.